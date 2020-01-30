Аргентинский полузащитник «Сампдории» Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат «Зениту», покинет генуэзский клуб этой зимой.

Об этом сообщает SportMediaset. По информации источника, «Сампдория» договорилась с сине-бело-голубыми о досрочном расторжении соглашения об аренде.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери был недоволен игроком в первой половине сезона, поэтому клуб хочет вернуть игрока в «Зенит» на полгода раньше окончания арендного соглашения.

Отметим, в сезоне-2019/20 Ригони провел за итальянский клуб 10 матчей, отметившись лишь одной голевой передачей. «Сампдория» арендовала аргентинца на один сезон с правом выкупа, однако обязательство вступило бы в силу, если бы Ригони провел за команду 20 матчей.