Российский биатлонист Евгений Сидоров прокомментировал свои неудачные результаты на декабрьских этапах Кубка IBU и назвал возможные причины провала.

В интервью порталу «Матч ТВ» Сидоров отметил, что за все 10 лет своей спортивной карьеры он ни разу не тренировался и не бегал на высоте. В прошлом году один раз вместе со сборной России биатлонист попал на сбор в Рамзау, где катался на высоте около 3000 метров. Те сборы были единственными горными в его жизни.

«На Кубке IBU мы бежали все время на высоте. Я чувствовал себя хорошо, мышцы работали, в стрелковом плане все в порядке. Но после финиша не понимал, где мог столько проиграть, в чем причина», — рассказал Сидоров.

Напомним, Евгений Сидоров после трех этапов Кубка IBU был отправлен на «Ижевскую винтовку».