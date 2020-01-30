Стало известно, что спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта не был осведомлен о том, что клуб планирует отдать Александра Кокорина в аренду в «Сочи». Информацию об этом сообщает портал РБК со ссылкой на источник в клубе.

Согласно данным издания, Рибалта был недоволен происходящим, когда решение об аренде Кокорина в «Сочи» объявил гендиректор клуба Александр Медведев. Спортивный директор не понял решение расстаться с Кокориным, поскольку это российский форвард, а «Зенит» вынужден существовать в условиях лимита на легионеров в РПЛ.

Также отметим, что издание выяснило: решение об уходе Кокорина из клуба принимал не гендиректор «Зенита» Александр Медведев, а кто-то другой, однако кто именно попросил Медведева объявить об этом, неизвестно.

Напомним, Александр Кокорин отказался отправляться в аренду в «Сочи» и поехал на сбор с «Зенитом-2».