Российский форвард Александр Соболев высказался о своем переходе на правах аренды в московский футбольный клуб «Спартак».

В своем «Инстаграме» футболист выложил фотографии с подписания контракта с новым клубом.

«Еще не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешел в «Спартак», — написал Соболев, отметив, что играть в футболке с ромбом на груди — это большая честь и ответственность. По словам футболиста, в России нет более титулованной и популярной команды.

Соболев также отметил поддержку фанатов на домашнем стадионе «Спартака» и заявил, что ему предстоит много работать, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. «Вперед, «Спартак», — заключил Соболев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @a.sobolev97 30 Янв 2020 в 5:38 PST

Напомним, вчера стало известно о том, что Александр Соболев будет выступать за «Спартак» на правах аренды.