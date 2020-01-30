Российский форвард Александр Соболев высказался о своем переходе на правах аренды в московский футбольный клуб «Спартак».
В своем «Инстаграме» футболист выложил фотографии с подписания контракта с новым клубом.
«Еще не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешел в «Спартак», — написал Соболев, отметив, что играть в футболке с ромбом на груди — это большая честь и ответственность. По словам футболиста, в России нет более титулованной и популярной команды.
Соболев также отметил поддержку фанатов на домашнем стадионе «Спартака» и заявил, что ему предстоит много работать, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. «Вперед, «Спартак», — заключил Соболев.
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Напомним, вчера стало известно о том, что Александр Соболев будет выступать за «Спартак» на правах аренды.
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