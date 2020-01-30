Ученица двукратного чемпиона Евгения Плющенко Софья Титова стала победительницей первенства Москвы в младшем возрасте.

Фигуристка набрала 199,24 балла в сумме за три этапа — короткая программа, исполнение элементов и произвольная программа. В короткой и произвольной программе Титова стала третьей, а в элементах — второй.

Отметим, ранее Евгений Плющенко хвастался успехами своей ученицы в «Инстаграме»: он выкладывал видео с исполнением Титовой тройного акселя на полу в 9 лет.

Второй на первенстве Москвы в группе младшего возраста стала воспитанница группы Этери Тутберидзе отделения «Хрустальный» школы Самбо-70 Любовь Рубцова. Она набрала за три вида 196,92 балла, хотя выиграла произвольную программу, единственной из девушек преодолев отметку в сто баллов за прокат. Проблемы Рубцовой доставило техническое исполнение элементов, где она стала только восьмой.

Бронзу соревнований взяла Софья Шифрина из спортивной школы «Снежные барсы».