Венесуэльский форвард китайского клуба «Далянь Ифан» Саломон Рондон, известный по выступлениям за российские «Рубин» и «Зенит», может стать игроком английского клуба «Манчестер Юнайтед».

Информацию об этом сообщает издание The Times. Согласно сообщениям СМИ, «Манчестер Юнайтед» принял решение взять в аренду 30-летнего венесуэльца после того, как сорвался трансфер поляка Кшиштофа Пентека из «Милана».

Отметим, «Далянь Ифан» может согласиться на вариант с арендой форварда, поскольку старт чемпионата Китая по футболу отложен на неопределенный срок. Причиной стала вспышка в стране ранее неизвестного коронавируса.

Пока неизвестно, во сколько английскому клубу обойдется трансфер Рондона. В АПЛ венесуэлец уже выступал за «Ньюкасл» и «Вест Бромвич Альбион».