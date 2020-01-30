Российский фигурист и тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о том, как его 10-летняя подопечная Софья Титова осваивает элементы ультра-си.

По словам Плющенко в интервью порталу «Спорт-Экспресс», с Титовой пробовали разучивать четыре разных вида четверных прыжков — флип, лутц, сальхов и тулуп. «Все в недокруты, но уже с выездом. Аксель три с половиной — очень рядом. Ставили цель на 10 лет сделать, ну, было рядом, чуть-чуть не хватает», — сказал Плющенко.

Как отметил тренер, на первенстве Москвы все прошло очень успешно, удачно что по короткой программе, что по элементам. Еще одна воспитанница академии Плющенко Анастасия Лысых заняла пятое место. «Едем на чемпионат России среди маленьких, по своему возрасту. Все довольны и рады», — отметил Плющенко.

Напомним, на первенстве Москвы по младшему возрасту Софья Титова одержала победу, опередив ученицу Этери Тутберидзе Любовь Рубцову.