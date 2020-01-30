Петербургский СКА начал матч с омским «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца».

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

Победная серия петербургских армейцев в регулярном чемпионате КХЛ достигла трех матчей. В предыдущей домашней игре подопечные Алексея Кудашова разгромили минское «Динамо», до этого обыграли нижегородское «Торпедо» и казахстанский «Барыс».

На данный момент СКА идет на втором месте турнирной таблицы Западной конференции, уступая только московскому ЦСКА. Команда Кудашова сыграла 53 матча и набрала 75 очков. «Авангард» идет на второй строчке Востока, имея на одно очко больше после такого же количества встреч. В последних восьми матчах омичи не проигрывали.