Агент российского защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова Александр Маньяков поделился информацией по поводу будущего своего игрока.

Слова Маньякова цитирует портал «Чемпионат». Согласно заявлению агента, переговоры с клубом по продлению контракта Смольникова уже начались, сейчас они сдвинулись в позитивную сторону

«Но при этом у нас уже на руках есть два предложения от клубов РПЛ. Мы не будем торопиться с решением», — отметил Маньяков.

Текущее соглашение Игоря Смольникова с «Зенитом» действует до июня 2020 года. За петербургский клуб защитник выступает с 2013 года, в составе команды он стал двукратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Сейчас футболисту 31 год. В текущем сезоне РПЛ Игорь Смольников провел за «Зенит» 8 матчей.