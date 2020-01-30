Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о перспективах учениц Тутберидзе Анны Щербаковой, Алены Косторной и Александры Трусовой на чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале, Канада.

По мнению Плющенко в интервью «Спорт-Экспрессу», на мировом турнире трио Тутберидзе однозначно будет труднее, чем на чемпионате Европы. «Но наша тройка сто процентов должна выигрывать, занимать весь подиум», — отметил эксперт.

Как считает Плющенко, все российские фигуристы на турнире катались здорово. «Девочек можно даже не обсуждать, наши — супердевочки», — сказал Плющенко.

Напомним, золото чемпионата Европы в Граце завоевала Алена Косторная, серебряную медаль взяла Анна Щербакова, а бронзу завоевала Александра Трусова.