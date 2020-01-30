Петербургский СКА не сумел открыть счет в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда». Встреча проходит в Петербурге на площадке «Ледового дворца».

Команды проведут на льду еще минимум два периода, наблюдать за прямой трансляцией встречи можно здесь.

Отметим, в первом периоде обе команды имели возможность реализовать большинство: на первой минуте за подножку был удален игрок «Авангарда» Валентин Пьянов, а на 14-й за толчок в борт на скамейку штрафников отправился нападающий СКА Илья Каблуков.

За первый период команда Алексея Кудашова нанесла по воротам соперника 12 бросков, «Авангард» ответил лишь семью бросками. Два удара армейцев по воротам были заблокированы, омичам не позволили нанести удар по воротам 11 раз.