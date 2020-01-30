Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов уже сегодня отправится в Испанию для того, чтобы пройти медосмотр в местной «Сельте».

Как сообщает портал Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к переговорам, сегодня, 30 января, футболист вылетит в Испанию, а завтра, 31 января, он пройдет медосмотр в «Сельте» и подпишет контракт с новым клубом. По данным портала, «Локомотив» одобрил трансфер Смолова. Игрок будет отправлен в «Сельту» на правах аренды.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что в Смолове заинтересован другой испанский клуб — «Эспаньол».

В текущем сезоне РПЛ Федор Смолов принял участие в 14 играх, он забил три гола и сделал три результативных передачи. Футболистом «Локомотива» Смолов является с лета 2018 года.