Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, каким образом продвигается подготовка сборной России к чемпионату мира в Антхольце.

Слова Драчева цитирует агентство ТАСС. Как заявил глава СБР, сейчас главное для тренеров — это восстановление команды. «Сейчас идет анализ по каждому человеку: что было сделано не так, что предстоит исправить», — отметил Драчев.

По мнению президента СБР, больших иллюзий по поводу грядущего чемпионата мира в команде не питают, однако надеются на огромную работу, которая уже была проведена. «Понятно, что в одночасье взять и начать выступать лучше французов или норвежцев мы не сможем, свое место в этом кругу биатлона мы понимаем», — сказал Драчев.

Напомним, чемпионат мира в итальянском Антхольце стартует 13 февраля.