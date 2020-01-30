Российский фигурист и тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о том, как прошел чемпионат Европы в Граце для мужчин-одиночников, и определил, кто должен поехать на чемпионат мира.

По мнению Плющенко в интервью порталу «Спорт-Экспресс», достойное выступление вышло у Дмитрия Алиева, а Артур Даниелян стал стабильнее кататься. «Слава богу, что у Димы Алиева все получилось», — отметил фигурист, пожелав обоим россиянам удачи на чемпионате мира в Канаде.

По словам Евгения Плющенко, именно эти два фигуриста достойны поехать на мировой турнир в Монреаль. «По спортивному принципу. Европа все показала», — сказал Плющенко.

Напомним, золото чемпионата Европы в мужском катании взял Дмитрий Алиев, серебро завоевал Артур Даниелян.