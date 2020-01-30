В испанских городах Барселона и Кадис были проведены спецоперации по задержанию организаторов международной сети по продаже допинга.

Как сообщает издание El Mundo Deportivo, гражданская гвардия Испании задержала организаторов преступной сети, ими оказались несколько граждан Сербии. Всего в деле фигурируют шесть человек, один из них проживал в Барселоне.

В ходе специальных операций было изъято более 850 капсул, содержащих эритропоэтин — одно из самых распространенных запрещенных веществ в спорте. Покупателями преступной сети было 260 профессиональных спортсменов по всему континенту, список с их именами будет направлен во Всемирное антидопинговое агентство.

По Европе преступники рассылали капсулы с ЭПО с помощью поддельных документов и курьерских служб, такая продажа велась более 10 лет.