Петербургский СКА не смог открыть счет в матче с омским «Авангардом» после двух периодов. Встреча проходит в рамках регулярного чемпионата КХЛ на площадке «Ледового дворца» в Петербурге.

На льду хоккеисты проведут еще минимум один период, посмотреть прямую трансляцию можно здесь.

Во втором периоде хоккеисты СКА нанесли по воротам соперника 6 ударов. «Авангард» за 20 минут нанес еще 5 ударов. Обе команды обошлись без удалений во втором периоде, в первом же по две минуты получили Валентин Пьянов из «Авангарда» за подножку и Илья Каблуков из СКА (за толчок в борт).

Отметим, «Авангард» заблокировал 10 ударов СКА во втором периоде.

Команда из Омска не проигрывает в регулярном чемпионате КХЛ уже восемь встреч подряд, петербургские армейцы имеют победную серию длинной в три матча.