Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подтвердил новости о том, что Федор Смолов переходит на правах аренды в испанскую «Сельту».

Слова Семина цитирует портал Sport24. По словам тренера, вопрос о переходе в «Сельту» Смолов с ним уже обсуждал. «Как все решится с медосмотром, так и будет. Если все будет хорошо, значит, он переходит», — сказал Семин, отметив, что все в клубе находятся в курсе трансфера.

По словам Семина, трансфер Смолова в «Сельту» — это аренда с правом выкупа, а за нюансами договора следует обратиться к руководству «Локомотива».

Напомним, ранее по информации СМИ Федор Смолов сегодня прилетит в Испанию, а уже завтра, 31 января, пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Сельтой». По данным некоторых СМИ, контракт уже подписан и осталось только пройти обследование.