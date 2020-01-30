Московский «Локомотив» на официальном сайте подтвердил переход Федора Смолова в испанскую «Сельту».

Сообщается, что клубы достигли договоренности о трансфере российского нападающего, Смолов отправится в «Сельту» на правах аренды с возможным выкупом. Стоимость трансфера не называется.

Сейчас игрок направляется в Испанию, где ему необходимо будет пройти клубный медосмотр.

Как сообщает портал «Чемпионат», Федор Смолов имел два предложения из испанского чемпионата: от «Сельты» и от «Вильярреала», он лично выбрал вариант с клубом из Виго.

Напомним, Федору Смолову в этом году исполнится 30 лет. За «Локомотив» он выступал с лета 2018 года, ранее играл за московское «Динамо», «Краснодар», «Урал», «Анжи», голландский «Фейенорд».