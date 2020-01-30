Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал матч против испанской «Барселоны» в регулярном чемпионате Евролиги. Игра в рамках 22-го тура проходит во дворце спорта «Палау Блауграна».

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

Напомним, команды встречались в первом круге в рамках первого домашнего матча «Зенита» в истории Евролиги. Команды показывали равную игру в первой половине, после чего звездные гости убежали вперед в счете. «Барселона» в итоге победила со счетом 87:63.

Из-за повреждений в матче не смогли принять участие форварды «Зенита» Андрей Зубков и Матеуш Понитка, а также разыгрывающий защитник Дмитрий Хвостов.

Сейчас «Зенит» располагается на 17-й строчке турнирной таблицы Евролиги. Петербуржцы и еще три команды имеют по 21 очку.