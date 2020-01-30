Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о работе со своей ученицей Софьей Титовой, которая перешла в его академию после занятий в группе Этери Тутберидзе.

Слова Плющенко приводит портал Sport24. По словам тренера, в прошлом году, когда Софья только пришла в его академию, на первенстве Москвы было 23-е место, в этом году она первая. «Софа — большая труженица. Поздравляю весь свой коллектив, всех тренеров и академию», — отметил Плющенко.

По мнению тренера, Титова — очень сильная девочка, с характером. «Когда она пришла ко мне от Этери Тутберидзе, то я сказал Софе, что мы с тобой будем двигаться и работать, потому что ты заряжена и готова трудиться», — сказал тренер, отметив, что спортсменка значительно подтянула техническую составляющую в его коллективе.

«Пришла она ко мне с двойными прыжками, ни одного тройного прыжка не было», — сказал тренер, добавив, что сейчас они с Титовой изучают четверные прыжки, а также тройной аксель.

Напомним, сегодня Софья Титова выиграла первенство Москвы.