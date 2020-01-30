Петербургский хоккейный клуб СКА и омский «Авангард» не сумели забросить ни одной шайбы за 60 минут игры в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Исход встречи решится в овертайме, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

В первом периоде команды обменялись удалениями: на первой минуте за подножку был удален игрок «Авангарда» Валентин Пьянов, а на 14-й за толчок в борт на скамейку штрафников отправился нападающий СКА Илья Каблуков. Обе команды не сумели реализовать большинство.

Второй период прошел более спокойно: количество ударов уменьшилось, удалений не было. В третьем периоде в составе СКА на 42-й минуте был удален Ярослав Дыбленко за задержку клюшкой, «Авангард» не воспользовался большинством. СКА также не сумел реализовать возможность после удаления в составе омичей Игоря Бобкова.