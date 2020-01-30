Петербургский СКА одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, исход встречи был решен в дополнительное время. Игра прошла в «Ледовом дворце» в Петербурге и завершилась со счетом 1:0.

По итогам трех периодов ни одна из команд шайб не забросила.

Победу СКА в овертайме принесла шайба Владимира Ткачева, передачами в атаке отметились Артем Зуб и Максим Карпов. Шайба была заброшена за 20 секунд до окончания овертайма.

Этот матч прервал победную серию «Авангарда», состоящую из восьми матчей. СКА же одержал четвертую победу кряду и продолжает оставаться на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея 77 очков после 54 матчей. «Авангард» же за столько игр набрал также 77 очков.