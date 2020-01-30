В Москве состоялось экстренное совещание представителей Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ по вопросу кризиса в российской легкой атлетике и ситуации со статусом Всероссийской федерации легкой атлетики.

Выводы по итогам совещания были размещены на официальном сайте ОКР. Представители ОКР и Минспорта рекомендуют рассмотреть вопрос о сложении полномочий, в том числе полномочия всех членов Президиума ВФЛА.

Руководство ОКР и Минспорта также рекомендует провести завтра, 31 января, заседание Президиума ВФЛА, на котором будут рассмотрен вопрос наделения необходимыми полномочиями рабочей группы ОКР, которая занимается восстановлением членства федерации в World Athletics, по проведению выборной конференции ВФЛА, а также полномочиями по взаимодействию с членами ВФЛА, международной федерацией World Atletics и другими организациями.