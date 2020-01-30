Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова с тренерами. Фото: instagram.com/daniil_gleikhengauz

Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова с тренерами. Фото: instagram.com/daniil_gleikhengauz

Стал известен официальный состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира в Монреале, Канада.

Результаты заседания Исполкома ФФККР сообщает «Российская газета».

Отметим, состав не изменился с чемпионата Европы в Граце. В женском одиночном катании Россию представят воспитанницы группы Тутберидзе Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. В мужском катании из-за наличия двух квот на турнир поедут Дмитрий Алиев и Артур Даниелян, призеры ЧЕ в Граце.

В парном катании также состав остался без изменений, в Монреаль от России поедут три спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

В танцах на льду Россия заявит на ЧМ следующие дуэты: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию состоится в Монреале в конце марта.