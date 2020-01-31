Олимпийская чемпионка по легкой атлетике, прыгунья в высоту Анна Чичерова предположила, что текущий сезон может быть последним в ее карьере.

Слова спортсменки приводит агентство ТАСС. «Я думаю, что в следующем году на «Битве полов» уже не выступлю. Я вполне допускаю, что этот сезон будет последним в моей карьере», — отметила Чичерова.

Напомним, Анна Чичерова в 2012 году выиграла соревнования по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Лондоне, также она завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в 2011 году. Также Чичерова один раз завоевывала серебро чемпионата мира, дважды — бронзу. Она является чемпионкой Европы, восьмикратной чемпионкой России. Сейчас Анне Чичеровой 37 лет. В прошлом сезоне ей отказали в возможности получения нейтрального статуса.