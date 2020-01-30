Новости дня на Nevasport: Смолов — в «Сельте», СКА победил «Авангард» в овертайме

Федор Смолов всех удивил и наконец-то уехал в Европу, СКА в напряженном матче все-же смог вскрыть оборону «Авангарда», а Федерация фигурного катания России определилась с составом на чемпионат мира в Монреале.

Обо всем по порядку в дайджесте главных событий дня на Nevasport.

«Локомотив» подтвердил переход Смолова в «Сельту»

Московский «Локомотив» на официальном сайте подтвердил переход Федора Смолова в испанскую «Сельту». О трансфере официально объявила и испанская сторона. Известно, что Смолов переходит в испанский клуб по арендному соглашению с правом выкупа. Завтра, 31 января, Смолов пройдет в клубе медосмотр.

СКА победил «Авангард» в овертайме, автор победной шайбы — Ткачев

Петербургский СКА одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, исход встречи был решен в дополнительное время. Игра прошла в «Ледовом дворце» в Петербурге и завершилась со счетом 1:0. По итогам трех периодов ни одна из команд шайб не забросила. Победу СКА в овертайме принесла шайба Владимира Ткачева, передачами в атаке отметились Артем Зуб и Максим Карпов.

«Зенит» объявил об уходе Мака

«Зенит» официально объявил об уходе из команды словакского полузащитника Роберта Мака. Футболист переходит в турецкий «Коньяспор». Сообщение появилось на официальном сайте «Зенита». «Зенит» благодарит Роберта Мака за время, проведённое в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!», — гласит оно.

Стал известен полный состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Стал известен официальный состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира в Монреале, Канада. Решение было приняло Исполкомом ФФККР. Отметим, состав не изменился с чемпионата Европы в Граце. Из-за наличия двух квот на турнир поедут Дмитрий Алиев и Артур Даниелян, призеры ЧЕ в Граце, Александр Самарин вне состава. В женском одиночном катании Россию представят Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.

Допинг-скандал в Испании: полиция изъяла 850 капсул с эритропоэтином

В испанских городах Барселона и Кадис были проведены спецоперации по задержанию организаторов международной сети по продаже допинга. Как сообщает Гражданская гвардия Испании, задержаны шесть фигурантов дела, некоторые из них — граждане Сербии, они продавали спортсменам эритропоэтин с помощью поддельных документов и курьеров. В ходе специальных операций было изъято более 850 капсул с эритропоэтином, сообщается, что в листе покупателей было 260 спортсменов.

Джокович легко переиграл Федерера и вышел в финал Australian Open

Сербский теннисит Новак Джокович в трех сетах без проблем переиграл швейцарского ветерана Роджера Федерера. Полуфинальный матч на Открытом чемпионате Австралии завершился со счетом 7:6, 6:4, 6:3. В финале Открытого чемпионата Австралии Джокович сыграет с победителем полуфинальной встречи между австрийцем Домиником Тимом и немцем Александром Зверевым.

Обидчица Павлюченковой Мугуруса сыграет в финале Australian Open с уроженкой Москвы Кенин

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса впервые вышла в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале она была лучше представительницы Румынии Симоны Халеп, которая была посеяна под четвёртым номером. Счёт встречи 7:6, 7:5 повторил результат другого полуфинала между Кенин и Барти. Матч продолжался 2 часа 5 минут. Мугуруса сыграет в финале с американкой Софией Кенин, которая обыграла Эшли Барти.