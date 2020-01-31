Петербургский баскетбольный «Зенит» уступил испанской «Барселоне» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра прошла на площадке «Палау Блауграна» и завершилась со счетом 90:72 в пользу хозяев.

Первый период прошел для команд ровно — 21:21, во втором же «Барселона» резко вырвалась вперед, обеспечив отрыв в 18 очков. Его команде удалось сохранить до конца матча, хоть «Зенит» и выиграл последнюю четверть со счетом 18:16.

В составе «Зенита» самыми результативными игроками встречи стали мексиканец Густаво Айон и француз Эндрю Альбиси, они набрали по 16 очков. В составе «Барселоны» двое игроков набрали по 21 очку: это американцы Малколм Делейни и Кайл Курич.

Следующий матч в Евролиге «Зенит» проведет против турецкого «Фенербахче».