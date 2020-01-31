Российский фигурист Даниил Самсонов высказался о работе в группе Этери Тутберидзе и предположил, почему у этого тренера настолько сильные фигуристы.

По мнению Самсонова в интервью IFS magazine, кататься в группе у Тутберидзе очень здорово. «Думаю, наша группа такая сильная, потому что Этери старается сделать хорошим фигуристом каждого из нас», — отметил Самсонов.

Фигурист заявил, что Тутберидзе всегда стремиться достичь той цели, которую перед собой поставила, а фигуристы стараются показать, что все сработало. «Ты не хочешь отставать от девочек, которые прыгают тройные аксели и четверные», — также отметил Самсонов, добавив, что прогресс девочек в группе мотивирует.

Напомним, Даниил Самсонов в январе завоевал бронзовую медаль юношеских Олимпийских игр в Лозанне.