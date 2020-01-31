Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал о своем взрослении в группе Этери Тутберидзе.

По словам Самсонова в интервью изданию IFS Magazine, чем старше он становится, тем становится менее застенчивым. «Когда я перешел в группу Этери, там еще катался Сергей Воронов, и я был очень стеснительным. Для меня было необычно кататься рядом с таким знаменитым фигуристом», — сказал Самсонов, добавив, что сейчас он стал гораздо более открытым.

Самсонов отметил, что он все еще застенчив, но уже очень скоро будет соревноваться и со взрослыми фигуристами, так что уже сейчас пытается говорить, как они.

Напомним, в январе 2020 года Даниил Самсонов завоевал бронзовую медаль на юношеских Олимпийских играх в Лозанне.