Российский футболист Дмитрий Тарасов высказал идею о создании в России собственного футбольного мяча.

В своем «Инстаграме» Тарасов рассказал, что на сборах спорят о чем угодно, отметив, что в Советском Союзе в футбол играли одним кожаным мячом, в то время, как на ЧМ и ЧЕ были другие.

«Как справлялись, интересно? Вот нам национальная идея – создать собственный крутой футбольный мяч по всем правилам спортивной баллистики!», — написал Тарасов, отметив, что за год в России количество изобретений выросло на 21 процент.

«Ну а что, Aurus вон построить не хуже Maybach смогли, нужен и росмяч», — рассказал Тарасов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 30 Янв 2020 в 9:45 PST

Напомним, Дмитрий Тарасов сейчас находится на сборах с «Рубином».