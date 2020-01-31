Стало известно, сколько испанский футбольный клуб «Сельта» заплатил за полугодовую аренду российского форварда Федора Смолова.

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат». Как стало известно СМИ, за аренду до конца сезона-2019/20 «Сельта» заплатит московскому «Локомотиву» около 600 тысяч евро.

Отметим, в контракте Смолова есть пункт о возможном выкупе футболиста. Сделать это можно будет за 6 миллионов евро. О переходе Смолова в «Сельту» стало известно вчера, 30 января. Сегодня игрок пройдет в клубе медицинское обследование.

В текущем розыгрыше РПЛ Федор Смолов принял участие в 14 матчах, на его счету 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Сейчас Смолову 29 лет, ранее в Европе он играл за голландский «Фейенорд».