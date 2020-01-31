Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал о приезде японца Шомы Уно на стажировку в группе Этери Тутберидзе.

По словам Самсонова, Шома Уно приезжал на месяц. «Он не знает, что такое настоящая тренировка вне льда. Он пришел на общую тренировку, мы сделали несколько упражнений, и он уже устал», — сказал Самсонов, отметив, что японец также не знал, что такое хореография вне льда.

Как подчеркнул Самсонов, Шома Уно, вероятно, никогда не делал раньше некоторые основные вещи. «Вероятно, они делают акцент на ледовых тренировках и хореографии на льду», — рассказал Самсонов про подготовку японских фигуристов.

Напомним, Шома Уно стажировался в группе у Этери Тутберидзе, затем прошел стажировку у Стефана Ламбьеля и начал сезон без тренера.