Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в парном катании, высказались о том, чего им не хватает сейчас в выступлениях.

Слова фигуристов приводит портал РИА Новости. По мнению Дениса Ходыкина, пока в катании их пары присутствует ученическая зажатость. «Нет такого, чтобы мы добавляли что-то от себя. Знаете, когда прямо «несет»… Мы понимаем, что в парном катании это сложно», — отметил фигурист, добавив, что в танцах на льду Никита Кацалапов и Виктория Синицина душу вкладывают, что смотрится очень круто.

Как считает Дарья Павлюченко, эта пара выглядит как одно целое, фигуристы контактируют друг с другом на льду, имеют интересные связки. «А у нас пока так: вышел, растянул ручки, пошел, пошел», — сказала Павлюченко.

Напомним, в текущем сезоне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин взяли два серебра на этапах серии Гран-при, а также завоевали бронзу чемпионата Европы.