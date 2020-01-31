Тренер сборной Китая по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален высказался о том, как эпидемия коронавируса повлияла на подготовку сборной к чемпионату мира в Антхольце.

По словам Бьорндалена, которые приводит VG, сборная Китая была уже на пути в аэропорт Мюнхена, когда ей запретили возвращаться в Китай в связи с эпидемией. Команда должна была выступить на Китайских зимних играх в Хулун-Буире, однако вынуждена была остаться в Европе.

«Не было бы ничего хорошего в том, чтобы пробежать 6 гонок за 8 дней – программу более насыщенную, чем на Кубке мира, – а затем сразу отправиться на чемпионат мира», — отметил Бьорндален, добавив, что нагрузка в Китае стала бы разрушительной перед ЧМ.

«Теперь мы сможем подготовиться к чемпионату мира по максимуму», — отметил тренер, рассказав, что теперь команда будет тренироваться в Рупольдинге прямо до чемпионата мира. «Запрет на поездку в Китай стал плюсом для биатлонного будущего команды, потому что мы смогли остаться в Европе», — сказал Бьорндален.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Китае были отменены все спортивные соревнования.