Российский нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о том, как сложилась ситуация с его отказом от аренды в футбольный клуб «Сочи».

Слова Кокорина приводит портал «Спорт Бизнес Online». По словам Кокорина, так сложились обстоятельства. Он возвращался в «Зенит» со своими амбициями и планами. «Я так понимаю, что президент «Зенита» передавал информацию. Он меня услышал», — сказал Кокорин, заявив, что договаривался с Александром Медведевым не на бумагах, а на словах.

«Был ли у меня разговор с Ротенбергом по поводу чего? Я так скажу, у меня был с ним разговор», — сказал футболист, подчеркнув, что разговор с владельцем «Сочи» не касался аренды. «Там другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить», — заключил Кокорин.

Напомним, Александр Кокорин отказался от аренды в «Сочи» и отправится на сбор с «Зенитом-2».