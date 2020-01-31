Российский форвард Федор Смолов согласился на понижение зарплаты ради перехода из московского «Локомотива» в испанскую «Сельту». Информацию об этом сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале «Футбольный биги».

Известно, что «Локомотив» не будет выплачивать часть зарплаты игрока во время его аренды в «Сельте», зарплата Смолова в ближайшие полгода будет ниже на 30 процентов. Уровень зарплаты Федора Смолова в «Локомотиве» — 3 миллиона евро в год.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость аренды Смолова в «Сельту» составит около 600 тысяч евро. Выкупить футболиста можно будет за 6 миллионов евро.

Напомним, о переходе Федора Смолова в «Сельту» стало известно вчера, футболист сегодня должен пройти медосмотр в новом клубе.