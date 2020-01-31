Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход форварда «Локомотива» в испанскую «Сельту».

Слова Мостового приводит портал «Спорт-Экспресс». По мнению эксперта, Смолову нужно как можно скорее набрать форму и начать забивать. «Здесь надо спасать «Сельту»! Давление определенное…», — отметил Мостовой, добавив, что не хотелось бы предрекать что-то плохое.

Мостовой вспомнил, что он в свое время пришел в «Сельту», когда там тоже было непростое время, а Смолову сейчас будет немного проще. «После нас с Карпиным русских там любят. То, что мы сделали, не забудется в Виго никогда. Так что теплый прием Феде обеспечен», — сказал Мостовой.

Напомним, Федор Смолов на правах аренды перешел в «Сельту», сегодня игрок должен пройти медосмотр в новом клубе.