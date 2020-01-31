Четыре фигуристки, принимавшие участие в Первенстве Москвы по фигурному катанию среди девушек в старшем возрасте, исполнили в произвольных программах элементы «ультра-си».

Выиграла произвольную программу воспитанница группы Этери Тутберидзе Вероника Жилина, она начала прокат с исполнения четверного тулупа и взяла бронзу по итогам соревнований.

Два четверных прыжка в свою произвольную программу вставила Софья Акатьева, еще одна ученица Тутберидзе: оба тулупа были исполнены с недокрутом, что отметили судьи. На Первенстве она стала четвертой.

Тренирующаяся в ЦСКА Елизавета Берестовская также откатала программу с четверным прыжком: она исполнила четверной тулуп и заняла итоговое второе место на Первенстве.

Победу на соревнованиях среди девушек старшего возраста одержала фигуристка Софья Самоделкина, также представляющая школу ЦСКА. Она вставила в произвольную программу тройной аксель, который был исполнен чисто.