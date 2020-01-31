Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о раскрытии в Испании преступной сети по распространению допинга.

Новости о раскрытии преступной сети Губерниев посвятил пост в телеграм-канале. «ЭПО! Работали ребята 10 лет по всей Европе, с любителями и профессионалами», — отметил комментатор, поинтересовавшись, что же будет с этим делом дальше.

«Пшик, как в случае с доктором Шмидтом? Мелкую рыбёшку поймали, крупная рыба плавает спокойно!», — язвительно отметил Губерниев, напомнив, что за допинговые нарушения наказывают только Россию.

«Как известно, допинг — эксклюзив России! И честная спортивная Европа не такая», — написал Губерниев, предложив своим подписчикам почитать про Операцию Пуэрто: раскрытие сети распространения допинга в Испании в 2006 году. «Пы Пы Сы: Зеппельт, ау!», — заключил Губерниев.

Напомним, вчера испанская гвардия сообщила о том, что в ходе спецоперации было задержано шесть членов преступной сети по распространению допинга. Обнаружено 850 капсул с эритропоэтином.