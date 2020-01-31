Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о том, кто будет принимать решение по проведению чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге.

По словам Третьяка, с Международной федерацией хоккея (IIHF) у ФХР разногласий нет, она старается, чтобы все соревнования, которые получает Россия, состоялись. «Это чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге, в 2021 году мы хотим женский чемпионат мира высшего дивизиона провести», — отметил Третьяк.

Глава ФХР также отметил, что вопрос с ЧМ 2023 года будет решаться в CAS: «По Санкт-Петербургу у нас в суде будет решаться вопрос».

Напомним, согласно санкциям WADA, определенным исполкомом организации 9 декабря, на территории России запрещается проводить крупные спортивные соревнования 4 года.