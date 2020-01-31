Российский тренер по биатлону, первый наставник лидера сборной России Александра Логинова Екатерина Халиуллина заявила, что не поддерживает отношения с бывшим учеником.

В интервью портала News.ru Халиуллина отказалась давать комментарии по поводу того, почему не поддерживает контакт с Логиновым. «Мы просто не общаемся, и всё», — сказала тренер.

Выступления Логинова в текущем сезоне на Кубке мира Халиуллина также комментировать отказалась. «Вы извините, но я не хочу касаться темы Александра Логинова», — заключила тренер.

Напомним, Александр Логинов родом из Саратова, в этом городе он начинал заниматься биатлоном. Там же сейчас продолжает работать тренером Екатерина Халиуллина.

Ближайший старт Александра Логинова в сезоне — чемпионат мира по биатлону в Антхольце, который начнется 13 февраля.