В Евролиге «Зенит» ожидаемо попал под раздачу. Выезд в Барселону изначально виделся одним из самых сложных в сезоне. Так и получилось: каталонские звезды Курич, Делэйни, Миротич один за другим поймали кураж и закидали команду Плазы трехочковым градом.

«Зенит» же был обычен в своем проявлении. Команда Плазы из матча в матч старается геройствовать в защите, ложиться костьми, но когда натыкается на такое нападение звездного соперника — ничего поделать с ним не может.

Главная проблема «Зенита» этого сезона кроется в атаке. Можно сколько угодно подбирать на чужом щите (а «Зенит» среди лучших в Евролиге по этому показателю), но если после подбора ты не забиваешь, то о какой победе может идти речь?

С самого рождения (последние 5 лет) «Зенит» славился уверенной стрельбой с дистанции. Тот самый Кайл Курич, у которого по ходу вчерашнего матча было реализовано пять трехочковых из пяти бросков, пару лет назад с успехом бомбил их за «Зенит». А ведь в клубе был не только он. Каждый сезон в «Зените» был какой-нибудь сильный снайпер — Тулсон, Тимма, Симонович…

А теперь, когда «Зениту» нужно держать удар в Евролиге, команда не может явить людей, которые стабильно бы попадали с дистанции. Процент трехочковых слегка переваливает за 30 — с такой точностью «Зенит» атакует в этом сезоне. А это очень мало.

В команде Плазы нет человека-решалы. Игрока, который ближе к концу матча забьет свою треху, попадет средний или уверенно пройдет под кольцо. Это был выбор самого Плазы: он собирался играть в командный баскетбол и у него это в целом получается. Но коллектив всем составом таскает рояль, а кто-то должен на нем играть.

Возможно, Плаза ждал более широкого диапазона атакующих проявлений от своих разыгрывающих защитников. Альбиси и Ренфро играют будто под копирку — что-то забьют, что-то отдадут, но в общем и целом не способны атаковать стабильно. В нападении оба выглядят бледной тенью даже прошлогоднего разыгрывающего «Зенита» Коди Миллера-Макинтайера, для которого, например, не было проблемой забить после ведения.

Конечно, «Зениту» в очередной раз не хватает ротации в условиях такого плотного графика. Сейчас Плаза, например, не мог рассчитывать из-за травм на Зубкова, Хвостова и Понитку. Но даже в этой ситуации клуб не предпринимает попытки усилить состав человеком, который умеет забивать.

Матч за матчем «Зенит» штампует серые и одинаковые игры, где не дает развернуться сопернику, но при этом не всегда играет сам. В каждой из встреч команда Плаза выжимает из себя атакующие крохи и геройствует в защите. Периодически этого хватает для победы, но когда соперник ловит атакующий кураж, игра «Зенита» моментально разваливается.

Уже скоро начнется время, по которому «Зениту» можно мерить этот сезон. Решающие матчи в Евролиге, где Питер теоретически еще может зацепиться за плей-офф, игры на вылет в Единой лиге ВТБ — там «Зенит» пока проводит худший сезон за все время существования клуба.

Сейчас это лишь тенденция, которая нарисована в таблицах обоих турниров и статистических протоколах встреч. Но уже скоро придется сдавать реальный экзамен. Есть ли здесь возможность для роста?