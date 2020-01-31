Словенский биатлонист хорватского происхождения, двукратный чемпион мира Яков Фак поиронизировал насчет своей фамилии.
В «Инстаграме» Фак выложил видеоотрывок индивидуальной гонки в Поклюке, на котором он промахивается последним выстрелом, имея до этого чистую стрельбу.
«Когда я промахиваюсь последним 20-м выстрелом, я говорю: «Фа-а-а-ак». Я люблю свою фамилию, она лучшая: международная, ее можно использовать во многих ситуациях».
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Напомним, в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке Яков Фак занял 12-е место, проиграв победителю Йоханнесу Бё 2 минуты и 20 секунд.
Следующий старт для Якова Фака — чемпионат мира по биатлону в Антхольце, стартующий 13 февраля.
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