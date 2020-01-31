Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал себе татуировку в память легенде НБА Коби Брайанту. Тот погиб в результате крушения вертолета в воскресенье, 26 января.

Леброн, недавно обошедший Брайанта по очкам за карьеру в НБА, набил татуировку на левом бедре. На ней изображена Черная мамбы — прозвище Брайанта. Татуировка на данный момент закрыта пленкой, но предположительно под рисунком змеи написано: «Kobe 4 Life».

Напомним, Брайнат выступал в НБА 20 сезонов. За всю карьеру он играл только за одну команду — «Лос-Анджелес Лейкерс».

Частный вертолет Брайанта разбился под Лос-Анджелесом. На борту было девять человек, в том числе сам Коби со своей 13-летней дочерью Джанной.