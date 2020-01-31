Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала успехи российских фигуристов на чемпионате Европы в Граце.

«Наши девочки очень хороши, но есть и другие виды фигурного катания, про которые надо говорить, их надо поддерживать. О Диме Алиеве надо говорить», — сказала Бестемьянова в прямом эфире на ютуб-канале «Спорт-Экспресс».

Напомним, сборная России завоевала 10 из 12 медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце. Весь пьедестал в женском катании заняли российские фигуристки — Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Все три медали были завоеваны в парном катании, две — в танцах на льду.

В мужском катании впервые за 8 лет сменился чемпион Европы: турнир выиграл россиянин Дмитрий Алиев, выдав два чистых проката.