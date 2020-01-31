Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказала мнение о выступлении девушек на чемпионате Европы в Граце.

Бестемьянова в интервью «Спорт-Экспрессу отметила, что ей очень нравится катание чемпионки Европы Алены Косторной, но на том турнире она каталась не максимально хорошо. «Мне кажется, Косторной было скучно в произвольной программе. Я не говорю о ее падении с лутца», — отметила эксперт, добавив, что в прокате фигуристки не было драйва.

По мнению Бестемьяновой, воспитанницам Этери Тутберидзе Алене Косторная, Анне Щербаковой и Александре Трусовой еще рано терять драйв.

«Начало сезона было напряженным, надеюсь, смогут найти баланс между техникой программ и по-хорошему спортивным драйвом, кстати, он сохранился у Щербаковой», — сказала Бестемьянова.

Напомним, весь пьедестал в женском катании на ЧЕ в Граце заняли российские фигуристки.