Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова оценила шансы Алены Канышевой на успешный переход из одиночного катания в танцы на льду.

По мнению Бестемьяновой, в танцах на льду партнерши обычно выше, а Канышева — фигуристка невысокая.

«У Канышевой еще есть время, дай Бог, чтобы партнер хороший нашелся», — отметила Бестемьянова, добавив, что сейчас в пары становятся в 12 лет и начинают скатываться, а все, кто добиваются успеха, начав позже — это исключения.

«Вика с Никитой поменяли партнеров и это уже уникальная ситуация, что им удалось чего-то добиться», — отметила эксперт пару Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Напомним, Алена Канышева заявила, что из-за травмы больше не сможет выполнять прыжковую нагрузку, и завершила карьеру в женском одиночном катании.