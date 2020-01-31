Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук объяснил повышение собственной результативности после перехода из «Лос-Анджелеса в «Монреаль».

Ковальчук оценил, что его перевели во второе звено к Нику Судзуки и Йоэлю Армию, с которыми они тренировались последние два дня. Ковальчук высоко оценивает этих хоккеистов, с которыми интересно играть.

«Чем объяснить мою результативность? Тренер дал мне возможность играть ту роль, которую я всегда играл. В «Монреале» это проще, чем в «Лос-Анджелесе», — цитирует Ковальчука Montreal Gazette.

В активе Ильи пять голов в в десяти матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Монреаль», а его средняя результативность составляет 0,9 очка за встречу.