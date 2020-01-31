Российская экс-фигуристка, олимпийская чемпионка-1988 Наталья Бестемьянова высказала мнение по поводу появления новой российской пары в танцах на льду — Елена Ильиных/Дмитрий Соловьев.

В интервью на ютуб-канале «Спорт-Экспресс» Бестемьянова заявила, что не может ничего сказать о будущем такой пары, поскольку никогда не видела, как они катаются вместе.

По словам Бестемьяновой, Елена Ильиных выбрала для себя другой путь, более интересный для нее самой.

«Как мне известно, она вот-вот должна родить, дай Бог ей здоровья», — сообщила Бестемьянова. Никаких официальных объявлений Елена Ильиных не делала, никаких фотографий фигуристки в положении не появлялось.

Сейчас олимпийская чемпионка Елена Ильиных находится в отношениях с танцором Сергеем Полуниным, в прошлом году она дебютировала в балете.