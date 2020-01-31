Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш не будет играть около месяца из-за мышечной травмы ноги, которую получил в матче с «Леганесом» (0:0).

Как отмечает Cadena Cope, дорогостоящий португалец не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится 18 февраля.

Это уже второе повреждение Фелиша в «Атлетико», до этого португалец пропускал встречи в течение шести игр с октября по ноябрь.

В нынешнем сезоне 20-летний португалец отметился двумя голами и сделал одну голевую передачу в 17 матчах Ла Лиги.

Напомним, покупка Жоау Фелиша обошлась «матрасникам» в рекордные для клуба 126 миллионов евро.